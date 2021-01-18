В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима

В Саранске продолжаются профилактические рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, на объектах торговли, общепита и сферы услуг.

За минувшую неделю было проверено 280 единиц общественного транспорта, на месте пассажирами устранено 94 замечания, на семерых нарушителей составлены протоколы.

Также ведется проверка легкового такси. Во время рейдов на прошлой неделе было вынесено 16 замечаний, на двух водителей составлены протоколы за отсутствие средств индивидуальной защиты.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru