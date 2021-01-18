В Саранске проводятся мероприятия в многоквартирных домах, направленные на предотвращение распространения коронавируса

В Саранске проводится комплекс мероприятий в многоквартирных домах, направленный на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Главы районных администраций сообщают, что ведется постоянный мониторинг периодичности и качества санитарной обработки в местах общего пользования МКД.

Если выявляются замечания по этому направлению, управляющие компании их оперативно устраняют.

Мэр Саранск Пётр Тултаев акцентировал внимание на том, что необходимо поддерживать постоянную обратную связь по этому вопросу с представителями собственников, узнавать их мнение и при необходимости принимать меры по возникающим ситуациям.

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Источник: adm-saransk.ru