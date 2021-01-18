Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил Санаксарский мужской монастырь, основанный в 1659 году.

Санаксарский монастырь является крупным духовным центром, паломники приезжают сюда поклониться святому Феодору Ушакову.

В Темникове Федор Ушаков провел последние годы своей жизни. Будучи племянником известного санаксарского старца Феодора, Ушаков был частым богомольцем в Санаксарской обители, на территории которой и был погребен по собственному завещанию.

Артем Здунов поклонился мощам Феодора Ушакова и посетил его могилу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru