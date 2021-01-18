В Ромодановском районе в результате ДТП погибла 55-летняя женщина

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 55-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 16 января на 40-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 58-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Great Wall, превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автобусом марки ПАЗ.

От полученных телесных повреждений 55-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия.

Также читайте о том, что в Саранске ДТП унесло жизнь 28-летней девушки.

Источник: гибдд.рф