В Атюрьевском районе во время пожара пострадал 27-летний парень

В Атюрьевском районе произошел пожар, во время которого пострадал 27-летний молодой человек.

Ранним утром 16 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Татарское Тенишево. На улице Горной загорелся жилой дом №23. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 100 квадратных метров.

Телесные повреждения получил 27-летний молодой человек, который порезался о стекло, выбираясь из горящей постройки. Жизни парня ничего не угрожает.

Пламя полностью уничтожило жилой дом.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm