В Саранске опрокинулась иномарка

В Саранске произошло ДТП с участием иномарки.

Ранним утром 15 января на 2-м километре магистрали, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки, 60-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», двигаясь на скорости, оказавшейся высокой для имевших место дорожных условий, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водителю иномарки медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Также читайте о том, что в Ромодановском районе в результате ДТП погибла 55-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф