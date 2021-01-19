В Старошайговском районе в результате пожара погибла пенсионерка

В Старошайговском районе произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка.
Днём 18 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Шигонь. На улице Московской загорелся частный жилой дом №7.
К моменту приезда пожарных имело место открытое горение постройки. В ходе разборки конструкции дома был обнаружен труп гражданки 1938 года рождения. Известно, что пенсионерка проживала одна.
Пламя повредило дом на площади 50 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru