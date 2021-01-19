Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении парня, который обвиняется в покушении на убийство.

Утром 22 октября прошлого года 28-летний житель посёлка Явас на улице подошел к 49-летнему мужчине, стоявшему возле автомобиля, с незначительным вопросом. В ходе беседы младший её участник достал имевшийся при себе нож и ударил им старшего гражданина в область головы. Затем молодой человек хотел нанести ещё один удар, но это ему не удалось, после чего он скрылся.

Пострадавший получил колото-резаные раны подбородочной области.

В ходе проведения судебной психиатрической экспертизы было установлено, что 28-летний парень в силу психических особенностей в момент совершения преступления не осознавал характер собственных действий, а также их последствия.

Уголовное дело в отношении обвиняемого с утвержденным постановлением было направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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Источник: 13.мвд.рф