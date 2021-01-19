В Саранске мужчина во время ссоры ударил ножом гражданскую жену

В Саранске был привлечен к уголовной ответственности местный житель, который ударил ножом свою гражданскую супругу.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 15 декабря прошлого года 48-летний житель Саранска пришел в магазин за своей гражданской женой, где последняя работает уборщицей. В торговом заведении мужчина и женщина поссорились. В процессе выяснения отношений горожанин стал угрожать сожительнице убийством. Конфликт продолжился дома. В ходе ссоры мужчина ударил сожительницу ножом в живот. После этого пострадавшая вызвала медиков. У женщины была диагностирована непроникающая колото-резаная рана передней брюшной стенки.

В отношении 48-летнего горожанина была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Источник: 13.мвд.рф