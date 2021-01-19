Житель Саранска подозревается в незаконном обороте оружия

В Саранске был задержан мужчина, который подозревается в незаконном обороте оружия.

В декабре прошлого года 55-летний житель Саранска незаконно изготовил из охолощенного светозвукового пистолета короткоствольное нарезное огнестрельное оружие ТТ, пригодное для стрельбы, которое хранил у себя дома. Также в ходе обыска правоохранители обнаружили у мужчины около 30 патронов для нарезного гражданского охотничьего и спортивно-тренировочного огнестрельного оружия.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.rosgvard.ru