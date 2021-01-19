В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который подозревается в краже мобильного телефона.
На днях сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили ориентировку на гражданина, подозреваемого в совершении кражи мобильного телефона. Спустя некоторое время правоохранители выявили схожего по приметам мужчину. Во время проверки документов и установления личности подтвердилось, что 44-летний житель Саранска разыскивается по подозрению в краже гаджета.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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Источник: 13.rosgvard.ru