В Ардатове в ДТП с участием двух автомобилей пострадала женщина

В Ардатове произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 58-летняя женщина.

Происшествие произошло утром 18 января возле дома №27, расположенного по адресу – улица Рабочая. По предварительной информации, 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Шевроле-Нива».

Телесные повреждения получила 58-летняя пассажирка «Нивы». Женщина была госпитализирована в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф