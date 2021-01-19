Мордовия заняла первое место в России по вакцинации от коронавируса

Мордовия заняла первое место в России по реализации первого этапа вакцинации против коронавируса.

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин заявил, что на сегодняшний день все поступившие в Мордовию дозы вакцины (2742 дозы) полностью израсходованы, первым компонентом привито 2742 человека, то есть реализовано 100% от поступившей в республику вакцины. Сейчас это лучший показатель в стране.

Теперь в регионе стоит задача перехода к массовой вакцинации. В первоочередном порядке будут привиты лица из групп риска и возрастной категории 55+.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru