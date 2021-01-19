Масштабная работа по установке пожарных извещателей была проведена в селе Елховка

В Лямбирском районе местной администрацией, администрацией сельского поселения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов были проинструктированы жители села Елховка.

Гражданам были розданы памятки, проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности, а также вручены огнетушители.

Были закуплены и установлены пожарные извещатели в домах многодетных семей и одиноких граждан. Был произведен монтаж 98 дымовых извещателей.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru