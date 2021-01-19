В Мордовии на Крещение искупались более 3 тысяч человек

В ночь на 19 января православные отметили праздник Крещения Господня с совершением обряда купания.

В Мордовии на контроле оперативных служб находилось 68 мест организованных купаний.

В целях обеспечения безопасности верующих от МЧС было задействовано 158 человек личного состава и 48 единиц автомобильной техники.

За порядком следили сотрудники МЧС, МВД, медики, спасатели и сотрудники администраций.

Сообщений о происшествиях на водных объектах не поступало. Общее количество искупавшихся на территории Мордовии составило более 3 тыс. человек, из них 916 – жители Саранска.

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Источник: 13.mchs.gov.ru