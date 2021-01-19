В Мордовии опять объявили оперативное предупреждение из-за сильных морозов

Морозы не спешат покидать Мордовии, а поэтому на территории республики продолжается череда оперативных предупреждений из-за холодной погоды.

Очередное оперативное предупреждение на территории республики было объявлено на 20 января. Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что температура воздуха предстоящей ночью составит 26 градусов мороза.

В условиях текущей метеорологической ситуации автомобилистам следует оснастить транспортные средства предметами, необходимыми для выживания, - лопатой, снеговыми цепями, фонариками, спальными мешками, запасом продуктов и т. д.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru