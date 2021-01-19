Житель Саранска стал жертвой мошенника, представившегося работником банка

В Саранске 26-летний местный житель, поверивший неизвестному мошеннику, лишился денег.

На днях 26-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства со счета парня. Затем незнакомец заявил, что молодому человеку следует обналичить деньги и перевести их на безопасный счет.

Горожанин в банке обналичил 288 тыс. рублей, а затем внес их на счет, продиктованный мошенником.

Осознав, что имел место мошеннический обман, пострадавший обратился в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф