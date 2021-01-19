В Саранске осудили женщину, исполосовавшую мужа ножом

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая исполосовала ножом своего супруга.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 13 октября прошлого года 35-летняя женщина, проживающая в посёлке Николаевка, стала упрекать своего 38-летнего супруга, пребывавшего в тот день в состоянии алкогольного опьянения, в пьянстве. Мужчина в ответ на упреки оскорбил жену. Последняя затем ударила супруга ножом в область грудной клетки. Мужчина попытался отнять орудие преступления, но в итоге женщина нанесла пострадавшему ещё четыре удара по различным частям тела.

Мужчина был госпитализирован. Медики спасли пострадавшего.

Решением суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф