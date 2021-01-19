Жителя Мордовии осудили за мошенничество, совершенное при строительстве домов

В Мордовии суд вынес приговор гражданину, виновному в мошенничестве при строительстве домов.

В 2015 году 36-летний житель Саранска, деятельность которого на тот момент была связана в том числе со строительством домов и сооружений из профилированного бруса, получил в качестве предоплаты от граждан денежные средства на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Преступник должен был возвести два жилых дома на территории Мордовии, но обязательства мужчина так и не выполнил.

В первом случае организация под руководством обвиняемого залила фундамент, который фактически из-за дефектов в конструкции не мог использоваться по назначению, после чего строительство прекратилось. Во втором случае к возведению объекта никто не приступил. Злоумышленник под надуманными предлогами неоднократно переносил сдачу домов. Денежные средства клиентам мужчина так и не вернул. Прождав длительное время, пострадавшие обратились в полицию.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф