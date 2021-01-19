В Мордовии 25-летнего парня осудили за угон автомобиля

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне автомобиля.

В июне прошлого года 25-летний житель посёлка Комсомольский, имеющий несколько судимостей, гостил у своей 45-летней знакомой. Когда женщина вышла в другую комнату, парень похитил ключи от её автомобиля марки Nissan и покинул жилье. На угнанном транспортном средстве молодой человек направился к другой знакомой, проживающей в посёлке Луховка. По пути парень совершил ДТП.

Кроме того, в апреле прошлого года молодой человек угнал автомобиль марки ВАЗ, принадлежащий жительнице Чамзинского района.

Решением суда в отношении угонщика была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф