В пиковый период почтовики Мордовии обработали практически 2 миллиона почтовых отправлений

В пиковый период с 1 ноября 2020 года по 10 января 2021 года в Мордовии сотрудники почты обработали 1,9 млн посылок, писем и мелких пакетов с товарными вложениями, что на 200 тыс. отправлений больше, чем годом ранее.

Наибольшая нагрузка пришлась на ноябрь – декабрь 2020 года. Среднемесячный объем принятой и отправленной в этот период почты составил более 860 тыс. отправлений.

В усиленном режиме почтовики работали и в новогодние праздничные дни. За первые 10 дней нового года на участке обмена и сортировки, через который проходит вся поступающая в регион и исходящая почта, было принято и обработано более 162 тыс. отправлений.

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Источник: e-mordovia.ru