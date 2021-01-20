Житель Рузаевки, до смерти избивший знакомого, пойдет под суд

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил своего знакомого.

В ночь на 30 октября прошлого года 33-летний житель Рузаевки, находясь в подъезде дома, расположенного по адресу – улица Кутузова, поссорился со своим 39-летним знакомым из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил оппонента руками и ногами. После этого обвиняемый зашел в свою квартиру, расположенную в том же подъезде.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Утром труп мужчины обнаружили жильцы дома, которые вызвали полицейских.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Рузаевки находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф