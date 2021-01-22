Полицейские изъяли героин у двух жителей Саранска

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух жителей Саранска.
Днём 20 января в селе Большая Елховка Лямбирского района стражи порядка задержали двух жителей Саранска 44- и 54-летнего возраста, в ходе личного досмотра которых был обнаружен и изъят героин общей массой 2,87 г.
Мужчины заявили, что приобрели запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.
Жители Саранска были привлечены к уголовной ответственности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф