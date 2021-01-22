Жителя Мордовии осудили за покушение на убийство жены

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство жены.

В июне прошлого года 40-летний житель Рузаевки, находясь в Саранске, во время движения по улице Павлика Морозова вывернул руль автомобиля марки «Шевроле», которым управляла его 35-летняя жена. Транспортное средство врезалось в жилой дом, а после этого его отбросило на прицеп. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

Спустя месяц преступник, подкараулив жену в подъезде дома, нанес ей несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Пострадавшая защищалась от нападения, поэтому часть ударов попала в висевшую у неё на груди сумку.

Выяснилось, что мужчина и женщина находились в стадии бракоразводного процесса. Преступник хотел наладить отношения с супругой, но последняя данную инициативу не поддержала. В итоге мужчина решил убить жену.

Решением суда в отношении жителя Рузаевки была избрана мера наказания в виде 6 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф