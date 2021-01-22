В Мордовии к вакцинации от коронавируса готовы 40 стационарных и 17 выездных пунктов

В настоящее время в Мордовии к проведению прививочной кампании против коронавируса готовы 40 стационарных и 17 выездных пунктов.

В ближайшее время в республику поступит 27100 комплектов вакцины, что позволит начать масштабную бесплатную вакцинацию для всех групп, определенных как приоритеты первого уровня: работники здравоохранения, образования, социального обслуживания, многофункциональных центров, лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания, лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением.

В республике уже сделали прививки 2742 человека. Как доложила заведующая поликлиникой больницы имени С.В. Каткова Юлия Шеволаева, переносимость вакцины у жителей региона хорошая.

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Источник: e-mordovia.ru