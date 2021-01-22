Артем Здунов обсудил вопросы работы Саранского телевизионного завода

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 21 января провел совещание по вопросам работы Саранского телевизионного завода.

В ходе указанного совещания обсуждались итоги работы предприятия в 2020 году и планы на текущий год.

Было отмечено, что в минувшем году в связи с сокращением государственного заказа снизились объемы производства и реализации продукции. В этой связи важнейшей задачей для предприятия является диверсификация производства.

Руководитель республики подчеркнул, что развитие новых направлений позволит загрузить предприятие стабильным объемом работы, улучшить показатели финансовой устойчивости и обеспечить рост заработной платы.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы реализации новых инвестиционных проектов. В частности, речь шла об открытии производства по выпуску печатных плат для телекоммуникационного оборудования. Артем Здунов дал поручение проработать вопрос поддержки проекта.

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Источник: e-mordovia.ru