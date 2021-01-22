В Мордовии обсудили привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 21 января провел совещание по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в 2021 году.

В ходе указанного совещания было отмечено, что в минувшем году объем инвестиций составил 53,9 млрд рублей, что составляет 97,3% к уровню 2019 года (в целом по России этот показатель равен 95,6%).

В республике была завершена реализация 21 крупного инвестиционного проекта в различных отраслях экономики общей стоимостью 21,4 млрд рублей, создано 1750 новых рабочих мест, из них в 2020 году – 865. В промышленности крупные инвестиционные проекты реализовали «ЭМ-Кабель», «Рузхиммаш», «ВКМ-Сталь», «Стекольная компания «Развитие», «Плайтерра», в сельском хозяйстве – «МолАгро», «Мордовский бекон», «Мордовский племенной центр», «Исток», «Авангард», «КомбиС», «Мир цветов».

Целевой показатель 2021 года представляет собой создание 1,3 тыс. дополнительных рабочих мест. Одной из ключевых площадок инвестиционного развития в настоящее время является территория опережающего социально-экономического развития «Рузаевка», где в нынешнем будет создано более 500 рабочих мест.

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Источник: e-mordovia.ru