Мордовия принимает участие в медицинском проекте «Облако здоровья»

Мордовия стала участником медицинского проекта под названием «Облако здоровья».

В рамках указанного проекта кардиологи и гинекологи двух федеральных медицинских центров окажут помощь пациентам с хроническими заболеваниями сердца и гинекологическими заболеваниями в период пандемии.

Консультации будут оказываться дистанционно посредством телемедицины. Обратиться к специалистам могут пациенты, которые находятся как на стационарном, так и на амбулаторном лечении. Помощь будет бесплатной.

По итогам консультаций пациенты могут быть приглашены на очную консультацию, при необходимости им может быть предложена госпитализация.

Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» и отравить заявку. Во время консультации потребуется наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с нужным оборудованием. При обращении потребуются выписки из истории болезни (из стационаров), при наличии — результаты КТ, МРТ.

Акция будет проводиться до 31 октября текущего года.

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Источник: mordovmedia.ru