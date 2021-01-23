В Мордовии гражданам в возрасте 65 лет и старше продлили больничный

В Мордовии гражданам возрастом 65 лет и старше был продлен больничный.
Работающие жители республики в возрасте 65 лет и старше могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам рассматриваемой возрастной категории будет оплачен больничный также за период с 25 января по 5 февраля нынешнего года.
Соответствующее распоряжение было подписано временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru