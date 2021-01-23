В Саранске обсудили уборку города

В администрации Саранска состоялось рабочее совещание с руководителями предприятий городского коммунального комплекса и главами районных администраций, в ходе которого была обсуждена уборка города.

Сейчас основное внимание сконцентрировано на устранении зауженности проезжих частей и вывозе снежных масс. С начала текущего года на снежный полигон из города вывезено 56992 м3 снега, тогда как за весь январь 2020 года – 48809 м3.

На основных магистралях все работы коммунальные службы стараются проводить в ночное время, когда практически отсутствует автомобильный трафик. Производится расширение проезжих частей, погрузка и вывоз снежных масс. На отдельных участках для более качественной и оперативной уборки исключается стоянка транспорта.

Придомовые территории МКД находятся в нормативном состоянии. Если поступают заявки в диспетчерские службы, они оперативно отрабатываются.

Для удаления сосулек управляющие компании арендуют автогидроподъемники. В Саранске на ликвидации ледяных наростов со скатных кровель в разных районах города задействовано 16 вышек, а также альпинисты.

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Источник: adm-saransk.ru