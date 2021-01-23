В центре Саранска 24 января ограничат стоянку транспортных средств

На отдельных участках в центральной части Саранска 24 января будет запрещена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 23 января до 08:00 24 января стоянка транспортных средств будет исключена на следующих участках: по ул. Полежаева от ул. Гагарина до автовокзала; по ул. Л. Толстого от ул. Коммунистической до ул. Полежаева; по ул. Б. Хмельницкого от ул. Гагарина до пр. Ленина; по пр. Ленина от Советской площади до кольцевой развязки пр. Ленина – ул. Строительная – Александровское шоссе.

Данное ограничение вводится по причине проведения работ по уборке снега и наледи в улично-дорожной сети.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru