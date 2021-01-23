В Саранске горели автомобиль и гараж

В Саранске произошло возгорание автомобиля и гаража.

Утром 22 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Луховка. Возле дома №4, расположенного по адресу – улица Мичурина, горели автомобиль и гараж.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило гараж на площади 120 кв. м. и транспортное средство на площади 2 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru