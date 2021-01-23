В феврале будет запущен прямой авиарейс из Саранска в Санкт-Петербург

Аэропорт Саранска расширяет региональную маршрутную сеть.

По информации «Авиалиний Мордовии», с 1 февраля нынешнего года к открытым ранее направлениям добавится рейс из Саранска в Санкт-Петербург.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Из Саранска в Санкт-Петербург пассажиров будут доставлять самолеты Superjet 100, которые принадлежат авиакомпании «ИрАэро».

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Источник: info-rm.com