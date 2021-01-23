В Зубово-Полянском районе горел рабочий вагончик

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание рабочего вагончика.

В ночь на 22 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Умёт. На улице Ленинской загорелся рабочий вагончик.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило вагончик на площади, составляющей 12 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания вагончика.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru