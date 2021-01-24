Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире двух граждан Таджикистана

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая фиктивно прописала в своей квартире двух иностранцев.

Стражами порядка было установлено, что в сентябре прошлого года 40-летняя жительница посёлка Ялга оформила фиктивную регистрацию в принадлежащей ей квартире двум гражданам Таджикистана1984 и 2001 годов рождения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф