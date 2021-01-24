В Ковылкинском районе горела баня

В Ковылкинском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Поздним вечером 23 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Мордовское Коломасово. Возле дома №113, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru