В Саранске загорелся недостроенный жилой дом

В Саранске произошло возгорание недостроенного жилого дома.

Указанное происшествие произошло вечером 23 января на улице Фурманова. Загорелся недостроенный жилой дом. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 72 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание недостроенного жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru