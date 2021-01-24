В Саранске прокуратура добивается устранения нарушений трудового законодательства

На днях в Интернете была распространена информация о невыплате заработной платы работникам муниципального предприятия Саранска «Горэлектротранс».
Факт задержки выплаты заработной платы был выявлен в ходе прокурорской проверки, в связи с чем руководителю предприятия Кулагину А.В. было внесено представление с требованием погасить задолженность.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении руководителя предприятия дела об административном правонарушении.
Кроме того, было внесено представление в правительство Мордовии в связи с наличием долгов перед муниципальным предприятием за оказанные услуги по перевозке льготной категории граждан.
Надзорные мероприятия продолжаются.
Погашение задолженности по зарплате остается на контроле.
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Источник: epp.genproc.gov.ru