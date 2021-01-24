В Саранске загорелась баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Днём 23 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Николаевка. Возле дома №23, расположенного по адресу – улица Южная, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания бани устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru