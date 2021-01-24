В Саранске в 2020 году вырос уровень преступности

В Саранске в прошлом году вырос уровень преступности.

На протяжении прошлого года на территории Саранска было зафиксировано 4173 преступления. Данный показатель на 3,5% превышает тот уровень преступности, которые имел место по результатам 2019 года.

В числе указанных преступлений 426 или 10,2% от общего количества зарегистрированных в городе являются особо тяжкими; 921 или 22,1% – тяжкие; 932 или 22,3% – средней тяжести; 1894 или 45,4% – небольшой тяжести.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru