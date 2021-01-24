В Саранске загорелся мусорный бак

В Саранске произошло возгорание мусорного бака.

Вечером 23 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Победы. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №5 горит мусорный бак.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило мусорный бак на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была публикована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru