В Краснослободском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали два человека

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло днём 24 января на 96-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 31-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик марки ГАЗ.

Телесные повреждения получили водитель легковушки и его 41-летний пассажир. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

Также читайте о том, что в Саранске водитель троллейбуса устроил ДТП с двумя пострадавшими.

Источник: гибдд.рф