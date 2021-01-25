В Саранске в результате ДТП пострадал 45-летний мужчина

В Саранске в результате столкновения двух иномарок пострадал 45-летний мужчина.

ДТП произошло днём 24 января возле дома №6, расположенного по адресу – улица Студенческая. По предварительным данным, 23-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шкода-Октавия», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Форд-Фокус», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 45-летний пассажир «Шкоды». Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф