В Саранске обследование светофоров продлится до 15 февраля

На оперативном совещании, прошедшем в администрации Саранска 25 января, обсуждался ход обследования интенсивности движения автотранспорта и пешеходов на светофорных объектах.

Победителем электронного аукциона стало ООО «Городские технологии» (г. Ставрополь). Данная подрядная организация до 15 февраля должна выполнить обследование и вынести заключение об обоснованности перевода светофоров на конкретных участках в трехфазный режим. По состоянию на 25 января обследовано 68 светофорных объектов.

Мэр Саранска Пётр Тултаев отметил, что после окончания обследования состоится заседание рабочей группы, в которую входят и представители УГИБДД МВД по Мордовии, будут озвучены результаты и принято окончательное решение.

Кроме того, градоначальник напомнил директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» о необходимости установки светофора в посёлке Николаевка. Аукцион по выбору подрядной организации для установки светофорного объекта в декабре 2020 года не состоялся, в январе был объявлен повторный конкурс, на который также от подрядных организаций заявок не подано. В настоящее время готовится документация для объявления повторного конкурса.

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Источник: adm-saransk.ru