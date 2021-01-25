В Саранске чиновники обсудили уборку города

На оперативном совещании в администрации Саранска 25 января руководители профильных структурных подразделений отчитались о ходе уборки в городе.

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов доложил, что муниципальные предприятия продолжают устранение зауженности проезжих частей в разных районах города, а также вывозят ранее сформированные снежные валы.

Мэр Саранска Пётр Тултаев отметил, что поверхность дорог не вызывает нареканий – льда на проезжих частях нет. Есть вопросы по тротуарам, в особенности там, где покрытие из брусчатки.

Главы районных администраций отчитались о ходе расчистки кровель от сосулек и снежных навесов. Работа в этом направлении велась все прошедшие выходные во всех микрорайонах: работают специализированная техника и альпинисты. Руководители районных администраций также отметили, что на отдельных участках есть эффект скольжения на тротуарах.

За несвоевременную уборку сосулек за прошедшую неделю административно-технической инспекцией было составлено 7 протоколов на управляющие компании: домоуправления № №23, 24, 8, 9, 39, ООО «ЖЭК Дом» и «СанТехДом».

Мэр Саранска поручил административно-технической инспекции проводить комиссионные обходы в ежедневном режиме, в том числе и в выходные дни.

Также читайте о том, что в Саранске обследование светофоров продлится до 15 февраля.

Источник: adm-saransk.ru