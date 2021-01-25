В Саранске в настоящее время продолжается мониторинг масочно-перчаточного режима

В Саранске продолжаются проверки соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, на объектах торговли, общепита и сферы услуг.

За минувшую неделю было проверено 83 объекта: 48 магазинов, 12 парикмахерских, 16 аптек, 7 точек общественного питания. В ходе мониторинга составлен один акт фиксации нарушений: в магазине «Перекресток» продавец обслуживал покупателя без перчаток.

Продолжаются рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. В период с 18 по 22 января было проверено 205 единиц общественного транспорта, на месте пассажирами устранено 105 замечаний, на пятерых нарушителей составлены протоколы. За этот же период было проверено 44 единицы легкового такси, на месте устранено 14 замечаний, из них 12 – водителями, на одного таксиста составлен протокол за отсутствие средств индивидуальной защиты.

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Источник: adm-saransk.ru