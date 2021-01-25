В Мордовии обсудили взаимодействие регионального правительства с пенитенциарным ведомством республики

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков провел рабочее совещание с начальником УФСИН РФ по республики Леонидом Мустайкиным.

В ходе указанного совещания были обсуждены наиболее значимые вопросы функционирования пенитенциарной системы республики, состояние правопорядка, финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности исправительных учреждений, а также выполнение поручений временное исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова от 24 декабря 2020 года.

Было принято решение о создании рабочей группы по взаимодействию между правительством республики и УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su