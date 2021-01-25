В Мордовии женщина ударила ножом бывшего сожителя

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая ударила ножом своего бывшего сожителя.

Стражами порядка было установлено, что в конце декабря 54-летний житель села Селищи пригласил к себе в гости на новогодние праздники бывшую 60-летнюю гражданскую жену, проживающую в Саранске. Последняя приняла приглашение. На протяжении нескольких дней мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Днём 9 января женщина решила приготовить обед. Мужчина воспротивился данному намерению гостьи. Гражданин хотел продолжения попойки. На этой почве между бывшими сожителями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений женщина ударила мужчину кухонных ножом. После этого гражданка обратилась за помощью к соседям.

Пострадавший был госпитализирован.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске прокуратура добивается устранения нарушений трудового законодательства.

Источник: 13.мвд.рф