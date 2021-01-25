В Чамзинском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 24 января на 47-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, превысив скорость, врезался в разбрасыватель органических удобрений, прицепленный к трактору марки JHON DEER, двигавшемуся в попутном направлении.

Телесные повреждения получили водитель ВАЗа и две его пассажирки, среди которых девушки 17- и 21-летнего возраста. Пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф