В Саранске загорелась иномарка

В Саранске произошло возгорание иномарки.

Указанное происшествие произошло в ночь на 25 января. По информации очевидцев, возле дома №9Б, расположенного по адресу – улица Севастопольская, загорелся автомобиль марки «Ауди», владельцем которого является 22-летний молодой человек.

По предварительным данным, огонь повредил транспортное средство на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Причина возгорания автомобиля пока что не сообщается.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

Также читайте о том, что в Саранске загорелся недостроенный жилой дом.

Источник: vk.com/pro_10tvrm